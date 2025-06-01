Глава РФС Дюков: «У нас нет планов сокращать количество команд в РПЛ»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация не планирует сокращать количество команд в РПЛ.

— Какие клубы останутся в РПЛ?

— Это административное решение относительно того, какой клуб заменит «Химки» в РПЛ. Решение всегда принимается лигой. К сожалению, в жизни такие ситуации бывают. Я бы не стал драматизировать. Вполне возможно, что будет 15 команд. Но я сомневаюсь. У нас нет планов сокращать. Ждем мнений от РПЛ и ФНЛ, и на исполкоме будет принято решение.

Ранее стало известно, что занявшие 12-е место в чемпионате России-2024/25 «Химки» не сыграют в турнире в следующем сезоне из-за отказа в получении лицензии. Решение по замене клуба в премьер-лиге должен принять РФС.