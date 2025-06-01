Андрей Мостовой: «Если Карпин возглавит «Динамо», будет еще один сильный конкурент»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал возможное назначение главного тренера сборной Росиии Валерия Карпина в московское «Динамо».

«Если Карпин возглавит «Динамо», будет еще один сильный конкурент», — сказал футболист.

27 мая стало известно, что Карпин начал формировать свой будущий тренерский штаб в московском клубе. Отмечалось, что он уже звонил нескольким испанским аналитикам и предлагал работу.

По данным «СЭ», в случае подписания контракта с «Динамо» Карпин будет получать от бело-голубых от 2 до 2,5 миллионов евро.