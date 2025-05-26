КДК не может рассмотреть заряд полузащитника «Зенита» Мостового про «Спартак»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» отреагировал на кричалку полузащитника «Зенита» Андрея Мостового в адрес «Спартака».

«Это матч, который проводится не под эгидой РФС. Он не попадает под юрисдикцию КДК. Если будут какие-то вопросы, то это, скорее всего, комитет по этике», — сказал Григорьянц «СЭ».

27-летний футболист «Зенита» Андрей Мостовой во время матча легенд оказался на трибуне активных болельщиков петербургского клуба, в результате чего стал инициатором оскорбительной кричалки в адрес «Спартака».