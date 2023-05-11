Ерохин считает, что судьи в РПЛ работают на хорошем уровне

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал корреспонденту «СЭ» работу арбитра Павла Кукуяна в матче 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:2), а также высказался об уровне судейства в России.

«Думаю, что есть очень много экспертов, кто разберет судейство в матче. Есть и официальные органы, которые разбирают спорные моменты. Подождем их решения. Главное — что мы победили! Падает ли уровень судейства в России? Судьи работают на хорошем уровне. В любом чемпионате в конкретном матче судьи могут совершать ошибки, как и футболисты. А в других матчах арбитры могут работать идеально», — сказал Ерохин «СЭ».

Ранее «Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизоды на 38-й и 39-й минутах игры: неназначенный пенальти в ворота «Зенита» и момент с фолом в голевой атаке на ворота красно-белых.