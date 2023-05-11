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Сегодня, 12:50

Ерохин считает, что судьи в РПЛ работают на хорошем уровне

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал корреспонденту «СЭ» работу арбитра Павла Кукуяна в матче 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:2), а также высказался об уровне судейства в России.

«Думаю, что есть очень много экспертов, кто разберет судейство в матче. Есть и официальные органы, которые разбирают спорные моменты. Подождем их решения. Главное — что мы победили! Падает ли уровень судейства в России? Судьи работают на хорошем уровне. В любом чемпионате в конкретном матче судьи могут совершать ошибки, как и футболисты. А в других матчах арбитры могут работать идеально», — сказал Ерохин «СЭ».

Ранее «Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизоды на 38-й и 39-й минутах игры: неназначенный пенальти в ворота «Зенита» и момент с фолом в голевой атаке на ворота красно-белых.

Александр Ерохин
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Квинси Промес

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П
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