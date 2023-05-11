Игнатьев считает, что «Краснодар» может отнять очки у «Зенита» в предстоящем матче

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев уверен, что «Спартак» не потеряет очки в матче 27-го тура с «Химками».

«Нет, конечно. Если «Спартак» на что-то замахивается, если хочет соревноваться с ЦСКА за второе место, то такую команду, как «Химки», надо обыгрывать. Красно-белые совсем недавно были одной из лучших команд по игре в нашем футболе, поэтому обязаны брать три очка», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Игнатьева.

Также он оценил шансы «Краснодара» обыграть «Зенит».

«У «быков» всегда есть шансы на очки. Они знают, как играть. Эта команда со своим четким игровым почерком. Это не клуб, который шарахается, меняет свое лицо. Если сложится игра в атаке и не будет больших ошибок в обороне, то «Краснодар» всегда может показать лицо. Но в любом случае у «Зенита» будет преимущество», — добавил специалист.

Матч «Спартак» — «Химки» пройдет 13 мая и начнется в 14.00 по московскому времени. «Краснодар» сыграет с «Зенитом» в этот же день в 16.30 по мск.