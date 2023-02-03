Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:00

«Зениту» поступали предложения по Венделу, но игрок решил остаться

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Вендел.
Фото Global Look Press

Чезаре Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Вендела, в комментарии для «СЭ» высказался о возможном уходе бразильца из российского клуба.

«Вендел счастлив в «Зените». Да, в клуб поступало уже несколько предложений по нему, но Вендел решил остаться. «Фламенго» — великий клуб, очевидно, что это всегда хороший вариант. Однако слова о том, что Вендел хочет выступать за эту команду, не более чем слухи», — сказал Барбьери.

Ранее бразильский журналист Габриэль Рейс писал, что Вендел может стать игроком «Лиона», а также то, что игроком заинтересован ряд европейских клубов. Сам 25-летний бразилец желает вернуться на родину и выступать за «Фламенго».

В этом сезоне Вендел сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
6
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Богатые vs бедные. Все зарплатные бюджеты клубов КХЛ
Олимпийскую чемпионку из Норвегии травят из-за слов о России. Она уже извинилась и покаялась
В МИДе заявили об отсутствии намерения у РФ возвращаться в Совет Европы
Пушков спрогнозировал дальнейшую конфронтацию США с Китаем
В США заявили об отслеживании разведывательного воздушного шара КНР
Билл Клинтон подшутил над забывчивостью Джо Байдена
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
В 2019-м судью Левникова едва не выгнали, сейчас скандала не будет. Не назначен пенальти в пользу «Спартака»
«Зенит» и ЦСКА бьют пенальти чаще всех в российской истории. «Ростов» идет на рекорд сезона
Валерий Урин: «Я не понимаю, почему Тюкавина в запасе держат. Он же намного сильнее Смолова!»
Нигматуллин: «Селихов находится в хорошей форме, ему нужно продолжать в том же духе»
«Торпедо» договорилось с «Волгарем» о трансфере Стефановича
Мостовой: «С чего мне что-то желать Карпину на день рождения?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валерий Урин: «Мне кажется, Романцев до сих пор на меня обижен...»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости