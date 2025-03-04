Ходжа: «Рубин» был заинтересован во мне сильнее остальных клубов»
Полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа рассказал, почему сделал выбор в пользу казанского клуба, несмотря на интерес из ОАЭ и Европы.
«Рубин» был заинтересован во мне сильнее остальных клубов, что было для меня самым важным. Я пообщался с тренером и понял, что хочу именно сюда. Почему переход состоялся в последний день трансферного окна? Потому что две недели я находился в расположении сборной, и в этом заключалась определенная проблема», — приводит «РБ Спорт» слова футболиста.
В сентябре 2024 года Ходжа подписал с «Рубином» четырехлетний контракт. В нынешнем сезоне РПЛ 22-летний полузащитник провел 12 матчей, отметившись 2 голами.
Источник: РБ Спорт
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