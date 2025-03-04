Лаксальт заявил, что «Динамо» хочет взять реванш за финиш прошлого сезона

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

«Сейчас стало еще больше команд, которые сражаются за золотые медали. Если в том году их было три, то сейчас уже шесть. Впереди еще много матчей, так что все может поменяться в любую секунду — кто-то отвалится, кто-то присоединится [к гонке]. Что мы можем сделать со своей стороны? Только работать, работать и еще раз работать. Делать все для того, чтобы в последнем матче нынешнего сезона взять реванш за прошлое. В последнем матче, кстати, мы опять играем против «Краснодара», — цитирует Лаксальта Metaratings.ru.

После 19 туров РПЛ сразу три команды набрали по 40 очков и лидируют в турнирной таблице: «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». У «Динамо» и «Локомотива» по 36 баллов — бело-голубые располагаются на четвертой строчке, железнодорожники идут на пятом месте.