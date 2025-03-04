Полузащитник «Химок» Мирзов: «Во втором отрезке сезона мы будем забирать свои матчи»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов поделился ожиданиями от выступления команды во второй части сезона.

«Надеемся, будем подниматься все выше и выше. Перспектива — топ-10? Все об этом говорят. Что у нас команда интересная, хорошая. Потенциал нужно развивать, чтобы быть где-то в середине таблицы. Просто в начале сезона мы где-то упускали свои игры. Долго собирались, у кого-то были травмы, кто-то пришел к 8-9-му турам. Второй отрезок сезона будет более надежный, потому что будем забирать свои матчи», — приводит «РБ Спорт» слова Мирзова.

После 19 туров «Химки» с 19 очками занимают 12-е место в таблице РПЛ. В следующем туре команда сыграет в гостях с ЦСКА. Матч пройдет 8 марта.