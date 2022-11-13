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Рязанцев о поражении «Торпедо»: «Даже топ-клубы не могут играть с «Зенитом» в свой футбол. У нас вообще не получилась игра в атаке»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев в комментарии для «СЭ» рассказал причинах поражения команды от «Зенита» (0:2) в матче 17-го тура РПЛ.

— Ваш партнер Олег Кожемякин говорил, что нужно играть в смелый футбол. Но «Торпедо» до 69-й минуты не нанесло ни одного удара по воротам «Зенита». У Талалаева был план отсидеться на своей половине поля?

— У нас был план, основанный на выстраивании контратак, но нам не удавалось отбирать мяч в нужных зонах и забегать в нужные зоны, которые были, — ответил Рязанцев. — У нас было много брака.

— Талалаев заменил всю группу атаки в перерыве. С чем это связано?

— Не знаю. Это лучше у него спросить.

— Вы говорили про контратакующий стиль. А можно ли с «Зенитом» играть в свой футбол?

— Нет. Даже топ-клубы не могут играть с «Зенитом» в свой футбол. Не увидел никакого сопротивления ни у одной из команд.

— В чем должна была проявляться агрессивность?

— Нужно отбирать мяч, для этого нужно много бегать. А потом бежать вперед и правильно открываться под передачи.

— Какой был план у «Торпедо» после пропущенного мяча?

— «Зенит» контролировал ход игры. Да, мы нанесли три удара за последние 20 минут, это лучше, чем один. Но у нас вообще не получилась игра в атаке, потому что было много брака и мы глубоко оборонялись. В атаку выбегали плохо.

— Есть разговоры, что не все игроки понимают, что такое «Торпедо», особенно легионеры. Вы чувствуете, что не все игроки отдаются на поле?

— Нет, такого не чувствую. Те, кто не выкладываются, не выходят на поле. Все отдаются. Разговора с легионерами не было. Это задача руководства, тренера и игроков, но я бы не сказал, что есть такая проблема.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками в 17 матчах. Поражение от «Зенита» стало для автозаводцев пятым подряд в РПЛ.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

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1.88

ТБ 2.5

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1.75

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21%

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Александр Рязанцев (футбол)
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ФК Зенит
ФК Торпедо (Москва)
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
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П
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Дмитрий Баринов

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