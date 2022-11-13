Рязанцев о поражении «Торпедо»: «Даже топ-клубы не могут играть с «Зенитом» в свой футбол. У нас вообще не получилась игра в атаке»

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев в комментарии для «СЭ» рассказал причинах поражения команды от «Зенита» (0:2) в матче 17-го тура РПЛ.

— Ваш партнер Олег Кожемякин говорил, что нужно играть в смелый футбол. Но «Торпедо» до 69-й минуты не нанесло ни одного удара по воротам «Зенита». У Талалаева был план отсидеться на своей половине поля?

— У нас был план, основанный на выстраивании контратак, но нам не удавалось отбирать мяч в нужных зонах и забегать в нужные зоны, которые были, — ответил Рязанцев. — У нас было много брака.

— Талалаев заменил всю группу атаки в перерыве. С чем это связано?

— Не знаю. Это лучше у него спросить.

— Вы говорили про контратакующий стиль. А можно ли с «Зенитом» играть в свой футбол?

— Нет. Даже топ-клубы не могут играть с «Зенитом» в свой футбол. Не увидел никакого сопротивления ни у одной из команд.

— В чем должна была проявляться агрессивность?

— Нужно отбирать мяч, для этого нужно много бегать. А потом бежать вперед и правильно открываться под передачи.

— Какой был план у «Торпедо» после пропущенного мяча?

— «Зенит» контролировал ход игры. Да, мы нанесли три удара за последние 20 минут, это лучше, чем один. Но у нас вообще не получилась игра в атаке, потому что было много брака и мы глубоко оборонялись. В атаку выбегали плохо.

— Есть разговоры, что не все игроки понимают, что такое «Торпедо», особенно легионеры. Вы чувствуете, что не все игроки отдаются на поле?

— Нет, такого не чувствую. Те, кто не выкладываются, не выходят на поле. Все отдаются. Разговора с легионерами не было. Это задача руководства, тренера и игроков, но я бы не сказал, что есть такая проблема.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками в 17 матчах. Поражение от «Зенита» стало для автозаводцев пятым подряд в РПЛ.