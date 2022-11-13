Умяров рассказал, что Абаскаль изменил в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в комментарии для «СЭ» рассказал, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль изменил в команде.

«Абаскаль изменил не одну какую-то конкретную вещь. Всех факторов я перечислить не смогу. Каждая мелочь — главная. Очень много деталей, которые решают во время матчей и приносят результат», — сказал Умяров «СЭ».

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне нынешнего года. Под руководством 33-летнего испанца красно-белые провели 22 матча, в которых одержали 15 побед, 3 раза сыграли вничью и 4 раза потерпели поражение.