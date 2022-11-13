Защитник «Зенита» Ловрен: «Хотел бы остаться в России чуть подольше. Но не выйдет — я отправлюсь на чемпионат мира»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал отъезд свой отъезд из расположения питерского клуба в сборную Хорватии для участия в чемпионате мира-2022.

«Я хотел бы остаться в России чуть подольше и провести оставшиеся в 2022 году официальные матчи — особенно со «Спартаком». Но не выйдет — я отправлюсь на чемпионат мира. После мирового первенства я вновь стану игроком «Зенита». Партнеры по команде перед отъездом в сборную пожелали мне большой удачи. Я уверен, что все они будут переживать за меня», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Ловрена.

Чемпионат мира-2022, в котором примет участие 33-летний защитник, пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 ноября. Напомним, что сборная Хорватии попала в одну группу с Бельгией, Канадой и Марокко.