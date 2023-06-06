Литвинов считает, что «Спартак» своими руками отдал серебро ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» подвел итоги сезона 2022/23 в РПЛ.

— Чего все-таки не хватило «Спартаку», чтобы не провалить весну?

— Думаю, выиграть те матчи, в которых мы должны были побеждать, а не играть вничью или проигрывать. Где-то нужно было реализовать свои моменты. В каких-то эпизодах нам не везло, были и штанги, и перекладины. Где-то сами себе привезли проблемы. Но мы уже смотрим вперед. Сейчас отпуск, потом сборы, скоро начнется сезон. Нужно подготовиться и в полной мере входить в летнюю часть сезона.

— Можно ли сказать, что «Спартак» своими руками отдал серебро ЦСКА?

— Да. Мы не забирали очки там, где нам надо. Тем самым дали возможность ЦСКА нас обойти.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА (58), бронзовые — «Спартак» (54).

Полное интервью Руслана Литвинова «СЭ» здесь