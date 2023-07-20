Полузащитник «Спартака» Медина, вероятнее всего, сможет сыграть с «Оренбургом»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Хесус Медина с большой долей вероятности будет готов сыграть в матче 1-го тура чемпионата России-2023/24 против «Оренбурга».

18 июля футболист пропустил товарищеский матч с «Нефтчи» (2:0) из-за повреждения.

«Спартак» сыграет с «Оренбургом» 23 июля. Начало игры — в 17.30 по мск.

Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА 10 июня 2023 года, 26-летний парагваец заключил контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.