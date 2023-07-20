Мартин Якубко: «У Ярошика все получится в РПЛ»
Бывший нападающий «Амкара» Мартин Якубко высказался о перспективах чешского тренера Иржи Ярошика в «Оренбурге».
«Про тактику Ярошика в «Оренбурге» еще очень рано говорить, он только будет подстраивать команду под систему, в которую хочет играть. Я следил за Иржи в Чехии, разговаривал с друзьями, которые интенсивно смотрят чешский футбол. Все довольны его работой. Он действительно не добился мегауспехов, но у него и не было такой команды, чтобы говорить о чемпионстве или титулах. Надо подождать, дать ему немного времени. Он играл в России, отлично понимает, какие там условия, как работают русские команды. Иностранцам, никогда не бывшим раньше в России, в разы тяжелее, они сталкиваются со многими специфическими ситуациями, которых нет в Европе. Так что прошлый опыт пойдет ему на пользу и я думаю, что у Иржи в РПЛ все получится», — приводит «РБ Спорт» слова Якубко.
Ярошик был назначен главным тренером оренбуржцев 22 июня. 45-летний чешский специалист сменил на этом посту своего соотечественника Марцела Личку, который перешел на аналогичную должность в «Динамо».
23 июля «Оренбург» сыграет со «Спартаком» в рамках первого тура нового сезона РПЛ. Начало матча — в 17.30 по московскому времени.
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4
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5
|Ахмат
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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|20:00
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Сочи – Балтика
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