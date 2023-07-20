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Мартин Якубко: «У Ярошика все получится в РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Амкара» Мартин Якубко высказался о перспективах чешского тренера Иржи Ярошика в «Оренбурге».

«Про тактику Ярошика в «Оренбурге» еще очень рано говорить, он только будет подстраивать команду под систему, в которую хочет играть. Я следил за Иржи в Чехии, разговаривал с друзьями, которые интенсивно смотрят чешский футбол. Все довольны его работой. Он действительно не добился мегауспехов, но у него и не было такой команды, чтобы говорить о чемпионстве или титулах. Надо подождать, дать ему немного времени. Он играл в России, отлично понимает, какие там условия, как работают русские команды. Иностранцам, никогда не бывшим раньше в России, в разы тяжелее, они сталкиваются со многими специфическими ситуациями, которых нет в Европе. Так что прошлый опыт пойдет ему на пользу и я думаю, что у Иржи в РПЛ все получится», — приводит «РБ Спорт» слова Якубко.

Ярошик был назначен главным тренером оренбуржцев 22 июня. 45-летний чешский специалист сменил на этом посту своего соотечественника Марцела Личку, который перешел на аналогичную должность в «Динамо».

23 июля «Оренбург» сыграет со «Спартаком» в рамках первого тура нового сезона РПЛ. Начало матча — в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martin-yakubko-u-yaroshika-vse-poluchitsya-v-rpl-v-chehii-im-by-li-dovol-ny/
Мартин Якубко
Футбол
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ФК Оренбург
Марцел Личка
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