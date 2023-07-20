Деменко: «Краснодару» пора давать результат и бороться за чемпионство»

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от игры «быков» в новом сезоне.

«Соскучился уже по РПЛ. Кто бы что ни говорил, в нашем чемпионате есть интриги. Может, «Зенит» потеряет свое чемпионство. Что касается «Краснодара», мне нравится философия Галицкого, он привил стиль, какой хотел, но уже надо давать результат. За последние два года команда занимает то пятое, то место ниже. В начале становления клуба команда выполняла задачи — брали бронзу, выходили в Лигу чемпионов. Когда-то «Краснодар» должен показать что-то интересное и бороться за чемпионство. У любого руководителя есть такое желание. Конечно, тяжело бороться на сегодняшний день за титул. Если Галицкий пойдет по пути воспитания молодых футболистов, выпускников академии, будет проще», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

В первом туре РПЛ «Краснодар» сыграет против «Динамо». Матч пройдет 21 июля и начнется в 19.00 по московскому времени. В прошедшем сезоне «быки» заняли шестое место в турнирной таблице чемпионата России.