Полузащитник «Спартака» Мартинс надеется восстановиться от травмы к матчу с «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс надеется восстановиться от травмы к матчу 8-го тура РПЛ против московского «Динамо», который пройдет 13 сентября.

28-летний люксембуржец пропустил игру FONBET Кубка России против «Пари НН» и не попал в заявку на встречу 7-го тура РПЛ с «Сочи».

«Надеюсь, что буду готов к следующей игре», — сказал Мартинс.

Матч «Спартак» — «Сочи» пройдет в субботу, 30 августа в Москве на «Лукойл Арене» и начнется в 18.30 (мск).

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками, «Сочи» идет на последней, 16-й строчке с 1 очком.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Сочи».