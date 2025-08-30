«Спартак» — «Сочи»: началась трансляция матча РПЛ

«Спартак» на своем поле принимает «Сочи» в матче 7-го тура чемпионата России. Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

30 августа 2025, 18:30. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Спартак» — «Сочи» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала) по платной подписке.

По результатам 6-ти туров премьер-лиги красно-белые набрали восемь очков и занимают восьмое место в турнирной таблице. Южане с одним баллом располагаются на последней, 16-й строчке в чемпионате России.