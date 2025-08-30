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«Спартак» — «Сочи»: началась трансляция матча РПЛ

Началась трансляция матча «Спартак» — «Сочи» в чемпионате России
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Илья Самошников, игрок «Спартака».
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» на своем поле принимает «Сочи» в матче 7-го тура чемпионата России. Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
30 августа 2025, 18:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:1
Сочи

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Спартак» — «Сочи» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала) по платной подписке.

По результатам 6-ти туров премьер-лиги красно-белые набрали восемь очков и занимают восьмое место в турнирной таблице. Южане с одним баллом располагаются на последней, 16-й строчке в чемпионате России.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;.«Спартак» — «Сочи». Онлайн-трансляция матча РПЛ

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РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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