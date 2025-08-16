Сакич — об ошибке Барко: «Он прекрасно исполняет пенальти, но порой случаются такие моменты»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич прокомментировал ошибку полузащитника команды Эсекьель Барко при исполнении пенальти в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:2).

— Как в прошлом футболист объясните ошибку Барко при выполнении пенальти?

— Барко наш штатный пенальтист. Он много раз доказывал, что прекрасно исполняет пенальти. Но порой случаются такие моменты. Сегодня просто такой вечер... Я сам был защитником и никогда не бил пенальти.

— Для вас исход игры — скорее позитивен или негативен?

— Конечно, нам жаль, что не смогли добиться победы. Но важно оценивать и саму игру. Мы заслуживали лучшего результата, команда играла хорошо, убедительно. Это именно тот ответ, который мы хотели получить от нее после прошлых матчей. С этой точки зрения, оцениваю реакцию ребят положительно. За этим стоит очень много работы игроков, штаба, персонала, мощная поддержка болельщиков.