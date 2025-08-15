Барко — о слухах про уход из «Спартака»: «Я счастлив быть здесь и радуюсь каждому дню с командой»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко отреагировал на слухи об уходе из московской команды.

26-летний аргентинец выступает за красно-белых с лета 2024 года.

«Знаю, что летом было много слухов обо мне. Разговоров о том, что я могу уйти из клуба. Могу сказать только одно: вот он я, по-прежнему здесь, счастлив быть частью «Спартака» и мечтаю стать с ним чемпионом. Повторю то, с чего начал: радуюсь каждому дню с командой», — приводит пресс-служба «Спартака» слова Барко.

Футболист рассказал, что у него много татуировок, каждая из которых имеет определенный смысл. Он также надеется оставить на своем теле изображение, посвященное счастливым моментам в России и «Спартаке».

В сезоне-2024/25 полузащитник провел 36 матчей за московскую команду в РПЛ и FONBET Кубке России, отметившись 14 голами и 9 результативными передачами. В этом сезоне на его счету 1 забитый мяч в 5 играх во всех турнирах.