Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев сравнил «Спартак» с «Манчестер Сити», говоря о переходе Пальцева

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе защитника Валентина Пальцева в «Спартак».

— Усилит ли Пальцев «Спартак»?

— Пальцев может усилить любую команду нашего чемпионата. Нам, конечно, хочется, чтобы он никуда не уходил. Наложить вето? Вы понимаете, одно дело, когда ты переходишь в «Манчестер Сити», другое дело, когда переходишь там куда-то. Если ты переходишь в большой клуб, как ты можешь в этом плане остановить игрока.

— То есть в этом плане «Спартак» — это «Манчестер Сити» у нас?

— Образно говоря, «Спартак» — это большой клуб для нашего чемпионата. Есть несколько клубов, в которые если игрок не уйдет, то можете себе представить, в каком состоянии он будет работать дальше.

— С ним не разговаривали на эту тему?

— С ним мы разговаривали, но это останется между нами, — сказал Биджиев.

24-летний защитник провел 6 матчей в этом сезоне во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.