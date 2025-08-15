Источник: Колумбийский полузащитник Руис подписал контракт с ЦСКА

Полузащитник «Мильонариоса» Даниэль Руис завершил переход в ЦСКА, сообщает журналист Мариано Ольсен.

Как отмечает источник, стороны в пятницу, 15 августа, подписали контракт. 24-летний полузащитник перешел в московскую команду в аренду на один год с обязательным правом выкупа в случае достижения определенных спортивных целей.

Руис выступал за «Мильонариос» с 2022 года. Он провел за команду 196 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 33 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,4 миллиона евро.

После четырех туров РПЛ ЦСКА с 8 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.