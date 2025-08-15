Футбол
15 августа, 19:22

Источник: Колумбийский полузащитник Руис подписал контракт с ЦСКА

Алина Савинова

Полузащитник «Мильонариоса» Даниэль Руис завершил переход в ЦСКА, сообщает журналист Мариано Ольсен.

Как отмечает источник, стороны в пятницу, 15 августа, подписали контракт. 24-летний полузащитник перешел в московскую команду в аренду на один год с обязательным правом выкупа в случае достижения определенных спортивных целей.

Руис выступал за «Мильонариос» с 2022 года. Он провел за команду 196 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 33 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,4 миллиона евро.

После четырех туров РПЛ ЦСКА с 8 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.

Илья Самошников, Ильзат Ахметов, Виллиан Роша, Станислав Черчесов.«Спартак» ищет защитника, Ахметов покинул «Зенит», Черчесов в «Ахмате». Таблица трансферов РПЛ

  • Kimi_

    Суммы покупки разные и ЗП этим игрокам. И ведь тоже нигде от этого не жмет же)) Удивительные существа.

    16.08.2025

  • Игорь Малышев

    Когда латиносы подписывают контракты с Зенитом, это плохо. Когда с ЦСКА, Спартаком и пр., очень даже хорошо. И ведь нигде у людей не жмёт. Удивительные создания!

    16.08.2025

  • al-an-ko

    С трабованиями Челестини нужны игроки ротации, весь сезон так не побегаешь. Вот и будут менятся Гаич Руис, Алвес Гонсалвеш и т д

    16.08.2025

  • al-an-ko

    А минус то мне за что влепил? У меня был просто вопрос, а не рассуждение.

    16.08.2025

  • Anash

    Тренер сбежал не из "конюшни", а из России !!! И это понятно всем нормальным людям (ты видимо к ним не относишься?)! А твой Пиняев не играет даже за Локо, так что Слава Богу, что он болеет там !!!

    15.08.2025

  • Франшиза

    Вррбще-то ЦСКА делит 3-4 место. Это не одно и то же с тем, что раз за разом сообщает СЭ.

    15.08.2025

  • unzak44

    А кто будет играть за российских игроков при лимите? Вот они, перечисленные тобой плюс Сериков, Бандикян и Абдулкадыров и будут играть. Нет у ЦСКА столько игроков даже с учетом лимита.

    15.08.2025

  • ТочныйСчетМатчей.

    (Приветствуем!! Кого интересует заработок на Футбольных событиях? Есть 100% Источник по матчам! Информация не прогнозы, только 100% Инсайды! Если нужна 100% Информация, пишите; Форум - foot.forumes.ru/ (В интернете такой информации не найти)Если надоело ставить наугад... Пишите! Есть Информация по таким матчам! Только 100% Инсайды

    15.08.2025

  • Гантэр

    О чем вы ребята. В ЦСКА играть то не кому. Есть основаи все.

    15.08.2025

  • Dreamlike

    Куда их набирают, лимит же будет

    15.08.2025

  • spar001

    поглядим... из твоей ""образцовой конюшни"" главный тренр сбежал... в твою ""образцовую конюшню" Пиняев ни за какие деньги не захотел идти... "образцовая конюшня"... ну-ну:laughing::sweat_smile:...

    15.08.2025

  • Anash

    Не надо сравнивать грязный Свинарник с образцовой Конюшней! Следи терпеливо, что будет Дальше !!!

    15.08.2025

  • Anash

    Какой же ты завистливый придурок! Всё будет Отлично !!! Прикуси язык и увидишь что будет на самом деле !!!

    15.08.2025

  • spar001

    ну шо ж, вынужден констатировать: ред арми пошли по пути мясокомбината - побольше легов... удивляться нечему и там и там у руля "эффективные менеджеры".. результат будет такой же... а кто-то там заявлял о чемпионских амбициях... вычеркиваем:grin:...

    15.08.2025

  • Sergey Sparker

    На примере Лукина, Кисляка Глебова... очевидно что есть свои прекрасные ребята. Сейчас понакупили всякого сброда. На хера? Чтобы сгноить своих парней на скамейке? Примера газпромовского болота недостаточно? Сколько ребят сгноили в этом воровском болоте!

    15.08.2025

  • al-an-ko

    И если грядёт сокращение лимита, зачем столько иностранцев?

    15.08.2025

  • Кабанчик

    У меня уже ощущение что за последние несколько месяцев с ЦСКА подписали контракты 10-15 игроков

    15.08.2025

    • Барко — о слухах про уход из «Спартака»: «Я счастлив быть здесь и радуюсь каждому дню с командой»

    Новичок «Пари НН» Пигас: «Были варианты из ФНЛ и Европы, но посчитал, что это будет лучшим решением»
