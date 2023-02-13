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Сегодня, 11:43

Нобоа опроверг слова своей девушки о ее избиении: «Я не такой человек»

Нобоа отреагировал на слова своей девушки о ее избиении
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Кристиан Нобоа и Кевиам Касо.
Фото Соцсети

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова своей девушки Кевиам Касо о том, что эквадорский полузащитник избил ее.

«Она была пьяная и злая. Меня с ней не было в эту ночь. Я был в другом отеле в Дубае. Я никому не изменял и никого не бил. Меня все знают, что я не такой человек. Я всегда добрый к людям. Это очень сложная ситуация, я бы никому не пожелал в ней оказаться», — сказал Нобоа «СЭ».

На своей странице в соцсети Касо заявила, что Нобоа избил ее после того, как она застукала его в постели с двумя дамами легкого поведения. Девушка добавила, что Нобоа ударил ее 10-12 раз.

Кристиан Нобоа
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Спартак

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