Агент Изидора сообщил, что в ближайшее время вопрос с лечением футболиста будет решен

Эммануэль Лакруа, агент форварда «Локомотива» Вильсона Изидора, ответил на вопрос о состоянии футболиста.

«Будущее Вилсона пока неизвестно. Даже не могу сказать, будет ли операция. Сейчас мы получаем разную информацию от разных врачей и находимся в поисках лучшего варианта. В ближайшее время вопрос с его лечением будет решен, и срок восстановления станет известен», — цитирует Лакруа Sport24.

В зимнее трансферное окно Изидор мог перейти в «Лион», но клуб отказался от сделки из-за травмы игрока. 22-летний футболист получил повреждение колена, из-за которого ему потребуется определенное время на восстановление.

В нынешнем сезоне форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за железнодорожников во всех турнирах.