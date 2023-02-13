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Сегодня, 11:43

Газзаев: «Жирков является примером для всех футболистов, которые хотят добиться чего-то серьезного в карьере»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Юрия Жиркова завершить карьеру.

«На протяжении всей карьеры он демонстрировал очень высокий уровень и высокое качество игры. Это настоящий профессионал. Талант и трудолюбие позволили Юрию добиться таких впечатляющих и огромных достижений. Поэтому случайностей не бывает, чтобы сегодня достичь такого уровня, завоевать столько трофеев человек должен трудится. Этим Юра и занимался всю карьеру. Он является примером для всех футболистов, которые хотят добиться чего-то серьезного в карьере», — сказал Газзаев «СЭ».

Последним клубом Жиркова стали «Химки», за которые он выступал с января по июнь 2022 года. 39-летний игрок провел лишь 3 матча в составе подмосковной команды, прежде чем покинуть клуб.

Также он высутпал за ЦСКА, «Зенит», «Челси», «Химки», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и «Динамо».

В составе ЦСКА Жирков стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА.

В составе «Зенита» футболист стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В составе сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году.

Юрий Жирков
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Сборная России по футболу
ФК Анжи
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
ФК Челси
Валерий Газзаев
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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