Полузащитник Швец покинул «Ахмат»

«Ахмат» объявил о том, что полузащитник Антон Швец покинул команду. 23 июля стороны подписали соответствующее соглашение.

Швец играл за «Ахмат» с лета 2017 года, в 187 матчах забил 12 голов и сделал 5 результативных передач. Полузащитник вошел в пятерку футболистов, проведших наибольшее количество игр за клуб в истории.

В сезоне-2024/25 полузащитник в 22 матчах отметился 1 голом.

Также 32-летний Швец играл за вторые команды «Вильярреала» и «Сарагосы».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 800 тысяч евро. Его контракт с «Ахматом» действовал до 30 июня 2026 года.