Полузащитник «Халла» Пуэрта готов к переезду в Россию. Игроком интересуется ЦСКА

Полузащитник «Халла» Пуэрта готов к переезду в Россию

Представитель полузащитника «Халла» Густаво Пуэрты Мигель Кардона ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста в ЦСКА.

Ранее «СЭ» сообщал, что ЦСКА интересуется полузащитником «Халл Сити» Густаво Пуэртой. Позднее Иван Карпов сообщил, что армейцы сделали предложение о платной аренде с правом выкупа футболиста.

«Переезд в Россию? Густаво готов, но самое главное — это соглашение между клубами. Но на данный момент нет никаких обновлений по возможному переходу в ЦСКА», — сказал Кардона «СЭ».

В сезоне-2024/25 Пуэрта выступал за «Халл» на правах аренды из «Байера», в конце июня английский клуб выкупил хавбека и подписал с ним контракт до конца июня 2028 года.

22-летний футболист провел за «Халл» 31 матч и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Пуэрты в 3,5 миллиона евро.