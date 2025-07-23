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23 июля 2025, 15:09

Полузащитник «Халла» Пуэрта готов к переезду в Россию. Игроком интересуется ЦСКА

Полузащитник «Халла» Пуэрта готов к переезду в Россию
Микеле Антонов
Корреспондент

Представитель полузащитника «Халла» Густаво Пуэрты Мигель Кардона ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста в ЦСКА.

Ранее «СЭ» сообщал, что ЦСКА интересуется полузащитником «Халл Сити» Густаво Пуэртой. Позднее Иван Карпов сообщил, что армейцы сделали предложение о платной аренде с правом выкупа футболиста.

«Переезд в Россию? Густаво готов, но самое главное — это соглашение между клубами. Но на данный момент нет никаких обновлений по возможному переходу в ЦСКА», — сказал Кардона «СЭ».

В сезоне-2024/25 Пуэрта выступал за «Халл» на правах аренды из «Байера», в конце июня английский клуб выкупил хавбека и подписал с ним контракт до конца июня 2028 года.

22-летний футболист провел за «Халл» 31 матч и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Пуэрты в 3,5 миллиона евро.

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ФК Халл Сити
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
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Зенит

 4
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Краснодар

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П
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Динамо

 2
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Балтика

 2
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И К Ж
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