Безруков иронично оценил свою повязку: «Я фанат Джека Воробья»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков рассказал о своем повреждении во время матча 29-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

Полузащитник красно-белых Игорь Дмитриев в игре попал локтем в лицо Безрукову. Футболист не смог продолжить матч, и вместо него на поле вышел Жак-Жюльен Сиве.

«Зашивали, наложили три шва. Нормально. Повязка на лице — классно, весело! Я фанат Джека Воробья», — сказал Безруков.

«Рубин» с 42 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре команда примет «Пари НН».

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