Артига — о поражении от «Спартака»: «Рубин» не показал решительности, игроки немного боялись»
Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 29-го тура чемпионата России.
Игра проходила в понедельник, 11 мая, на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.
— Потерпели поражение, мы ехали с настроем. Следует признать, что соперник действовал лучше. Они играли быстро, показывали высокое мастерство. К сожалению, мы не показали решительности, как это сделал «Спартак». Нас наказали. Во втором тайме действовали лучше, были моменты в первые пятнадцать минут тайма. Забили в концовке, но не получилось сравнять из-за малого количества времени.
— Стали ли ключевыми проигранные единоборства?
— Да, у «Спартака» хороший технический уровень. Это можно нивелировать только за счет единоборств, агрессивности. Нам удалось показать эти качества против других соперников. Возможно, что сегодня игроки немного боялись. Нам надо было выиграть единоборства.
— За что извинился Маркиньос перед вами?
— Это футбол и эмоции. Соперник вышел с заряженностью победить. Все в порядке, мы принесли друг другу взаимные извинения.
— Это самый сложный матч в качестве тренера «Рубина»?
— Да, понимали, что он будет сложным. Можно готовить план на игру против «Балтики», где он предсказуем. У «Спартака» много тактических схем. В данном случае нужно делать более разнообразный план. Соперник работает по гибридным схемам, поэтому с ним сложно играть. «Спартак» в таком составе должен бороться за чемпионство, — отметил Артига.
«Рубин» с 42 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре казанская команда 17 мая примет «Пари НН».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|3 : 0
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|1 : 4
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Маркиньос
Спартак
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0