Артига — о поражении от «Спартака»: «Рубин» не показал решительности, игроки немного боялись»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 29-го тура чемпионата России.

Игра проходила в понедельник, 11 мая, на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

— Потерпели поражение, мы ехали с настроем. Следует признать, что соперник действовал лучше. Они играли быстро, показывали высокое мастерство. К сожалению, мы не показали решительности, как это сделал «Спартак». Нас наказали. Во втором тайме действовали лучше, были моменты в первые пятнадцать минут тайма. Забили в концовке, но не получилось сравнять из-за малого количества времени.

— Стали ли ключевыми проигранные единоборства?

— Да, у «Спартака» хороший технический уровень. Это можно нивелировать только за счет единоборств, агрессивности. Нам удалось показать эти качества против других соперников. Возможно, что сегодня игроки немного боялись. Нам надо было выиграть единоборства.

— За что извинился Маркиньос перед вами?

— Это футбол и эмоции. Соперник вышел с заряженностью победить. Все в порядке, мы принесли друг другу взаимные извинения.

— Это самый сложный матч в качестве тренера «Рубина»?

— Да, понимали, что он будет сложным. Можно готовить план на игру против «Балтики», где он предсказуем. У «Спартака» много тактических схем. В данном случае нужно делать более разнообразный план. Соперник работает по гибридным схемам, поэтому с ним сложно играть. «Спартак» в таком составе должен бороться за чемпионство, — отметил Артига.

«Рубин» с 42 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре казанская команда 17 мая примет «Пари НН».

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