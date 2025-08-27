Зобнин о критике: «Мы в «Спартаке», здесь постоянно давление и всегда требуют результата»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил «СЭ» на вопрос о критике в адрес команды в начале сезона-2025/26.

«Мы в «Спартаке», здесь постоянно давление и всегда требуют результата. Вне зависимости от того, играешь ты с командой из нижней части таблицы, или с «Зенитом», или с ЦСКА. Здесь высокое давление, нужно быть к нему готовым», — сказал Зобнин «СЭ».

После 6 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками.