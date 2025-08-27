Источник: «Аль-Ахли» перехватил Гонсалвеса у ЦСКА

«Фламенго» согласился продать «Аль-Ахли» полузащитника Матеуса Гонсалвеса, сообщает Leo Dias.

В трансфере 20-летнего бразильца был заинтересован ЦСКА, который предложил 5 миллионов евро за игрока. Отмечается, что предложение саудовского клуба, устроившее «Фламенго», составило 8 миллионов евро. Кроме этого, «Аль-Ахли» готов выплачивать Гонсалвесу хорошую зарплату. Стороны договорились о заключении сделки.

Полузащитник является воспитанником «Фламенго». За основную команду он выступает с октября 2022 года. Контракт футболиста с бразильским клубом рассчитан до декабря 2027-го.