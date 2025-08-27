В «Зените» опровергли информацию о переговорах с «Интером» по трансферу Паласиоса

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о переговорах клуба с «Интером» по трансферу защитника Томаса Паласиоса.

Ранее об этом сообщал журналист Герман Грова.

«Информация не соответствует действительности», — сказал Медведев «СЭ».

Паласиос перешел в «Интер» в августе 2024 года. Футболист принял участие в 3 матчах команды и не отличился результативными действиями. В январе 2025 года «Монца» арендовала аргентинца до конца сезона-2024/25, защитник сыграл за команду в 8 встречах и также не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего Паласиоса в 4 миллиона евро.