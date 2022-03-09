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Сегодня, 15:37

«Краснодар» объявил о разрыве контракта с Кабелла

Иван Торопцев
Корреспондент
Реми Кабелла (в центре) против Ивана Облякова (слева).
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как ранее сообщал «СЭ», «Краснодар» расторг контракт с полузащитником Реми Кабелла.

В заявлении на официальном сайте «быков» сообщается, что соглашение было разорвано по обоюдному согласию сторон.

Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar)

Кабелла перешел в команду в июле 2019 года из «Сент-Этьена». На счету 32-летнего француза 17 голов и 11 результативных передач в 62 матчах за «Краснодар».

Источник: https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=141393
Реми Кабелла
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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Локомотив

 5
И К Ж
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