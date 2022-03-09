«Краснодар» объявил о разрыве контракта с Кабелла

Как ранее сообщал «СЭ», «Краснодар» расторг контракт с полузащитником Реми Кабелла.

В заявлении на официальном сайте «быков» сообщается, что соглашение было разорвано по обоюдному согласию сторон.

Кабелла перешел в команду в июле 2019 года из «Сент-Этьена». На счету 32-летнего француза 17 голов и 11 результативных передач в 62 матчах за «Краснодар».