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В Госдуме назвали истерией заявление УАФ о лишении Тимощука тренерской лицензии

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Анатолий Тимощук.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на заявление комитета по этике Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишить тренера «Зенита» Анатолия Тимощука лицензии и титулов.

«Он свои титулы получил за то, что он сделал для Украины. Я не понимаю этого. Может быть, на Украине выйдут с инициативой лишить медалей олимпийских чемпионов из России? Конечно, это украинская истерия. Это никуда не годится. Мне сложно понять, что движет людьми в таких случаях. Он ничего такого не сделал. Возможно, это серьезные контрактные обязательства», — сказала Журова «СЭ».

Тимощук получил тренерскую лицензию Pro и вошел в тренерский штаб «Зенита» в феврале 2017 года после завершения карьеры.

В качестве футболиста он выступал за «Волынь», донецкий «Шахтер», «Зенит», «Баварию» и «Кайрат», является рекордсменом по числу матчей за сборную Украины (144).

Анатолий Тимощук
ФК Зенит
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