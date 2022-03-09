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Сегодня, 15:58

Якубко похвалил Ваноли за решение остаться в России

Иван Торопцев
Корреспондент

Бывший нападающий «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко высказался о санкциях в отношении российских команд.

«Когда происходят такие события, многие вещи несправедливы. Люди опасаются, бояться находиться в этой стране. Сейчас идет давление, вся Европа смотрит на эту ситуацию одними глазами. И те, кто поддерживает такие взгляды, должны иметь право самим решать свои задачи. Все футболисты хотят получать практику, играть в еврокубках, попадать в сборные. Вопросов много.

Многие ли легионеры уйдут? Многие уйдут, но будут и люди, которые останутся. Читал, что тренер «Спартака» остается и заявляет, что политику не должны смешивать со спортом. Я придерживаюсь того же мнения, это плохо. Решение Ваноли заслуживает уважения, это его взгляд на ситуацию, он смотрит на спортивную составляющую, получает деньги за свою работу. Тут даже спорить не о чем — если он так решил, никто не имеет права его напрягать», — приводит «РБ Спорт» слова Якубко.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ и ФНЛ приостанавливать срок действия контрактов до конца текущего сезона. Решение касается как футболистов, так и тренеров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martin-yakubko-reshenie-vanoli-ostat-sya-zasluzhivaet-uvazheniya-nikto-ne-imeet-prava-ego-napryagat/
Мартин Якубко
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Паоло Ваноли
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