Майга: «Шпилевский никогда не сдается, у него менталитет победителя»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга ответил на вопрос «СЭ» о результатах команды в нынешнем сезоне.

— Как тебе работается под руководством Алексея Шпилевского?

— Он всегда думает о футболе, о будущем. Даже после окончания матча он думает о следующем туре, он всегда двигается вперед. Никогда не сдается, у него менталитет победителя. Нужно время, чтобы поставить атакующий футбол, который хочет видеть главный тренер. Самое важное, что тренер верит в свои идеи, а мы верим в него.

— Вы победили в последних двух матчах в 2025 году. Насколько это вдохновило команду?

— После двух побед команда стала чуть спокойнее. До этого было напряжение. И теперь мы в зоне стыковых матчей в турнирной таблице. Но нам нужно также продолжать работать, кровь из носа побеждать в каждом матче. Только этого мы и хотим, — сказал Майга «СЭ».

«Пари НН» после восемнадцатого тура занимает четырнадцатое место в турнирной таблице РПЛ и набрал 14 очков.

30-летний Майга в этом сезоне провел за «Пари НН» 15 матчей и не отличился результативными действиями.