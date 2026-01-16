Лоськов: «Баринов один из самых честных и порядочных людей в моей жизни»

Советник правления «Локомотива» Дмитрий Лоськов прокомментировал «СЭ» переход полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА.

«Двадцать лет назад я сам проходил похожую историю, только ситуация развивалась гораздо быстрее. Дима принял сложное решение, но это его футбольный путь, и время все расставит по местам. Дима один из самых честных и порядочных людей в моей жизни, поддерживаю его, желаю удачи и без травм!» — сказал Лоськов «СЭ».

Баринов является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2017/18 он стал с «Локомотивом» чемпионом России. Также Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019).

После 18 туров «Локомотив» с 37 очками занимает третье место в РПЛ. ЦСКА идет четвертым в турнирной таблице — 36 очков.