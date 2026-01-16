Источник: причиной смерти Акимова стала сердечная недостаточность

Официальной причиной смерти футболиста Дмитрия Акимова стала острая сердечная недостаточность, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

15 января стало известно, что Акимов скончался в возрасте 45 лет.

Нападающий на протяжении карьеры выступал за «Зенит», «Ростов», «Факел», «Сибирь», «Тюмень», липецкий «Металлург», питерское и минское «Динамо». Он становился бронзовым призером чемпионатов Белоруссии и России.

В РПЛ Акимов провел 38 матчей, в которых отметился 6 голами и 1 результативной передачей. В первой лиге форвард забил 127 мячей и отдал 30 голевых пасов в 266 играх и является одним из лучших бомбардиров в истории первенства.