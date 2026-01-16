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Источник: причиной смерти Акимова стала сердечная недостаточность

Анастасия Пилипенко

Официальной причиной смерти футболиста Дмитрия Акимова стала острая сердечная недостаточность, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

15 января стало известно, что Акимов скончался в возрасте 45 лет.

Нападающий на протяжении карьеры выступал за «Зенит», «Ростов», «Факел», «Сибирь», «Тюмень», липецкий «Металлург», питерское и минское «Динамо». Он становился бронзовым призером чемпионатов Белоруссии и России.

В РПЛ Акимов провел 38 матчей, в которых отметился 6 голами и 1 результативной передачей. В первой лиге форвард забил 127 мячей и отдал 30 голевых пасов в 266 играх и является одним из лучших бомбардиров в истории первенства.

Источник: РИА Новости
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Дмитрий Акимов
ФК Зенит
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
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Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
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Рубин

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