Полузащитник «Пари НН» Царукян проведет первый зимний сбор с «Ахматом»

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян проведет первый зимний сбор с «Ахматом», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Отмечается, что данное решение принято в том числе в соответствии с пожеланиями самого игрока. 24-летний футболист будет находиться в расположении «Ахмата» до 19 января.

В сезоне-2025/26 на счету Царукяна 6 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Его действующий контракт с «Пари НН» рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 300 тысяч евро.