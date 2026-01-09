Раков заявил, что «Локомотив» еще не обсуждал с ним новый контракт: «Диалога нет»

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков рассказал «СЭ» о своем будущем в «Локомотиве».

«На данный момент ничего не знаю по «Локомотиву». Никакой информации нет. Диалога по новому контракту нет. Сейчас я нахожусь в аренде в «Крыльях Советов» и делаю то, что мне скажут. Нужно здесь показать себя хорошо, а потом посмотрим, что будет», — сказал Раков «СЭ».

В сезоне-2025/26 Раков, выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды из «Локомотива», провел 11 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Контракт 21-летнего футболиста с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2027 года.