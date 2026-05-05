Сегодня, 14:31

Квеквескири обратился к болельщикам «Оренбурга»: «Искать виноватых — самое легкое дело!»

Алина Савинова

Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири обратился к болельщикам команды после поражения от «Сочи» в 28-м туре чемпионата России.

В воскресенье, 3 мая, оренбуржцы на выезде уступили сопернику со счетом 1:3. Единственный гол гостей забил Алешандре Жезус.

«Я хочу обратиться к болельщикам. Когда в клубе происходят такие моменты, когда команда проигрывает. Именно здесь и сейчас нам нужно сплотиться и биться всем вместе! Искать виноватых — самое легкое дело! Все мы люди, мы самокритичны и все понимаем, в каком мы положении. Я призываю всех болельщиков, которые любят свой город и поддерживают родной клуб, приходите и поддержите команду в последнем домашнем матче этого сезона!» — цитирует Квеквескири пресс-служба «Оренбурга».

За два тура до окончания сезона «Оренбург» с 26 очками располагается на 13-м месте в таблице РПЛ. 10 мая команда примет «Крылья Советов», а 17 мая сыграет на выезде с «Краснодаром».

«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Сокол»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил ЦСКА, «Балтика» проиграла «Рубину»: видео
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нефтехимик» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Спартак» проиграл «Крыльям», ничья «Локо» и «Динамо»: видео
«КАМАЗ» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Брага» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Райо Вальекано» — «Страсбур»: Лига конференций, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Сочи»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Локомотив»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Балтика» проиграла «Акрону»: видео
«Торпедо» — «Факел»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 28 19 6 3 56-21 63
2
 Зенит 28 18 8 2 50-18 62
3
 Локомотив 28 13 11 4 52-36 50
4
 Спартак 28 14 6 8 45-38 48
5
 Балтика 28 11 13 4 37-18 46
6
 ЦСКА 28 13 6 9 39-31 45
7
 Рубин 28 11 9 8 26-26 42
8
 Динамо 28 10 9 9 47-38 39
9
 Ахмат 28 9 8 11 33-37 35
10
 Ростов 28 7 9 12 22-30 30
11
 Кр. Советов 28 7 8 13 31-48 29
12
 Акрон 28 6 9 13 33-46 27
13
 Оренбург 28 6 8 14 28-41 26
14
 Динамо Мх 28 5 9 14 18-36 24
15
 Пари НН 28 6 4 18 23-46 22
16
 Сочи 28 6 3 19 27-57 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.05 12:30 Оренбург – Кр. Советов - : -
10.05 15:00 Зенит – Сочи - : -
10.05 17:15 Ахмат – Динамо Мх - : -
10.05 19:30 Локомотив – Балтика - : -
11.05 13:00 Акрон – Ростов - : -
11.05 15:15 Пари НН – ЦСКА - : -
11.05 17:30 Спартак – Рубин - : -
11.05 20:00 Динамо – Краснодар - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 16
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 14
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 24 1 5
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 26 1 3
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 26 1 2
Вся статистика

