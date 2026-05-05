Квеквескири обратился к болельщикам «Оренбурга»: «Искать виноватых — самое легкое дело!»

Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири обратился к болельщикам команды после поражения от «Сочи» в 28-м туре чемпионата России.

В воскресенье, 3 мая, оренбуржцы на выезде уступили сопернику со счетом 1:3. Единственный гол гостей забил Алешандре Жезус.

«Я хочу обратиться к болельщикам. Когда в клубе происходят такие моменты, когда команда проигрывает. Именно здесь и сейчас нам нужно сплотиться и биться всем вместе! Искать виноватых — самое легкое дело! Все мы люди, мы самокритичны и все понимаем, в каком мы положении. Я призываю всех болельщиков, которые любят свой город и поддерживают родной клуб, приходите и поддержите команду в последнем домашнем матче этого сезона!» — цитирует Квеквескири пресс-служба «Оренбурга».

За два тура до окончания сезона «Оренбург» с 26 очками располагается на 13-м месте в таблице РПЛ. 10 мая команда примет «Крылья Советов», а 17 мая сыграет на выезде с «Краснодаром».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max