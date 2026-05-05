Квеквескири обратился к болельщикам «Оренбурга»: «Искать виноватых — самое легкое дело!»
Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири обратился к болельщикам команды после поражения от «Сочи» в 28-м туре чемпионата России.
В воскресенье, 3 мая, оренбуржцы на выезде уступили сопернику со счетом 1:3. Единственный гол гостей забил Алешандре Жезус.
«Я хочу обратиться к болельщикам. Когда в клубе происходят такие моменты, когда команда проигрывает. Именно здесь и сейчас нам нужно сплотиться и биться всем вместе! Искать виноватых — самое легкое дело! Все мы люди, мы самокритичны и все понимаем, в каком мы положении. Я призываю всех болельщиков, которые любят свой город и поддерживают родной клуб, приходите и поддержите команду в последнем домашнем матче этого сезона!» — цитирует Квеквескири пресс-служба «Оренбурга».
За два тура до окончания сезона «Оренбург» с 26 очками располагается на 13-м месте в таблице РПЛ. 10 мая команда примет «Крылья Советов», а 17 мая сыграет на выезде с «Краснодаром».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|28
|19
|6
|3
|56-21
|63
|
2
|Зенит
|28
|18
|8
|2
|50-18
|62
|
3
|Локомотив
|28
|13
|11
|4
|52-36
|50
|
4
|Спартак
|28
|14
|6
|8
|45-38
|48
|
5
|Балтика
|28
|11
|13
|4
|37-18
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|13
|6
|9
|39-31
|45
|
7
|Рубин
|28
|11
|9
|8
|26-26
|42
|
8
|Динамо
|28
|10
|9
|9
|47-38
|39
|
9
|Ахмат
|28
|9
|8
|11
|33-37
|35
|
10
|Ростов
|28
|7
|9
|12
|22-30
|30
|
11
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|31-48
|29
|
12
|Акрон
|28
|6
|9
|13
|33-46
|27
|
13
|Оренбург
|28
|6
|8
|14
|28-41
|26
|
14
|Динамо Мх
|28
|5
|9
|14
|18-36
|24
|
15
|Пари НН
|28
|6
|4
|18
|23-46
|22
|
16
|Сочи
|28
|6
|3
|19
|27-57
|21
|10.05
|12:30
|Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|10.05
|15:00
|Зенит – Сочи
|- : -
|10.05
|17:15
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|10.05
|19:30
|Локомотив – Балтика
|- : -
|11.05
|13:00
|Акрон – Ростов
|- : -
|11.05
|15:15
|Пари НН – ЦСКА
|- : -
|11.05
|17:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|11.05
|20:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|16
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|24
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|26
|1
|3
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|26
|1
|2