Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в ЭСК по отмененному голу Кордобы в ворота «Акрона»

ЭСК разберет один эпизод по итогам матча 28-го тура РПЛ между «Акроном» и «Краснодаром» (0:1). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Департамент судейства и инспектирования РФС попросил рассмотреть эпизод с отмененным голом нападающего «Краснодара» Джона Кордобы на 53-й минуте игры, которая прошла 3 мая. Главным арбитром матча был Евгений Буланов, он отменил гол Кордобы после подсказки ВАР.

«Краснодар» после 28-го тура занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 62 очками. «Акрон» с 27 очками располагается на 12-й строчке.

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