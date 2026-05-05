Карседо — об увольнении Челестини из ЦСКА: «Жаль по-человечески, но это часть профессии тренера»

Возглавляющий «Спартак» Хуан Карлос Карседо выразил сожаление в связи с отставкой Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА.

Армейцы объявили об уходе 50-летнего специалиста из клуба в понедельник, 4 мая. Исполняющим обязанности главного тренера красно-синих назначен Дмитрий Игдисамов. В среду ЦСКА сыграет со «Спартаком» в финале пути регионов FONBET Кубка России.

«Конечно, жаль, что так произошло, чисто по-человечески, потому что всегда плохо, когда увольняют главного тренера. Но это часть нашей профессии, так в футболе бывает. Что касается предстоящей игры, то все в конечном итоге будет зависеть от футболистов. Мы понимаем, насколько сильна команда. Мы готовимся и постараемся сделать все, чтобы добиться максимально нужного результата», — сказал Карседо в видео на YouTube-канале «Спартака».

Челестини возглавлял ЦСКА с лета 2025 года и завоевал вместе с командой Суперкубок России. Его контракт с московским клубом был рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон.

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