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5 мая, 14:47

Карседо — об увольнении Челестини из ЦСКА: «Жаль по-человечески, но это часть профессии тренера»

Алина Савинова

Возглавляющий «Спартак» Хуан Карлос Карседо выразил сожаление в связи с отставкой Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА.

Армейцы объявили об уходе 50-летнего специалиста из клуба в понедельник, 4 мая. Исполняющим обязанности главного тренера красно-синих назначен Дмитрий Игдисамов. В среду ЦСКА сыграет со «Спартаком» в финале пути регионов FONBET Кубка России.

«Конечно, жаль, что так произошло, чисто по-человечески, потому что всегда плохо, когда увольняют главного тренера. Но это часть нашей профессии, так в футболе бывает. Что касается предстоящей игры, то все в конечном итоге будет зависеть от футболистов. Мы понимаем, насколько сильна команда. Мы готовимся и постараемся сделать все, чтобы добиться максимально нужного результата», — сказал Карседо в видео на YouTube-канале «Спартака».

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Челестини возглавлял ЦСКА с лета 2025 года и завоевал вместе с командой Суперкубок России. Его контракт с московским клубом был рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон.

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Фабио Челестини
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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