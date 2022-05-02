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2 мая, 23:40

Полузащитник «Нижнего Новгорода»: «Настрой на оставшиеся матчи будет запредельным»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Нижнего Новгорода» Николай Калинский подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (2:2).

«Сегодня было два разных тайма. Мы очень хорошо начали первую половину встречи, агрессивно шли вперед, контролировали мяч, открыли счет после наигранного «стандарта». Но на этом не остановились, продолжали гнуть свою линию. После заброса Кирилла Кравцова в чужую штрафную Ричи Эннин поборолся за мяч, а игрок соперника не смог вынести далеко. Мне надо было все сделать быстро. Рад, что так и получилось!

К сожалению, потом пропустили ненужный мяч «в раздевалку». В перерыве поговорили, знали, что соперник полезет вперед, и нам надо будет ждать свои шансы убежать в контратаки. Стали немного «проседать», сначала Никита Гойло отразил пенальти, а потом туляки все-таки сравняли счет. В концовке у нас были хорошие моменты. Могли вырвать победу, но где-то выручил вратарь хозяев, а где-то не хватило реализации...

Настрой на оставшиеся матчи будет запредельным. Мы сделаем все возможное, чтобы выполнить задачу. Спасибо болельщикам за поддержку. Мы ждем всех на стадионе. Вместе и до конца!» - цитирует Калинского сайт «Нижнего Новгорода».

Источник: https://fcnn.ru/nn-info/news/team/81972/
Николай Калинский
ФК Арсенал (Тула)
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