«Потрясающая командная работа». Туктамышева отреагировала на чемпионство «Зенита» в РПЛ

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышев высказала сожаление, что не смогла посетить чемпиоский матч «Зенита» с «Локомотивом» (3:1).

Питерский клуб стал чемпионом России четвертый год подряд за три тура до финиша.

«Зенит» — чемпион! Четвертый год подряд! Потрясающая командная работа! Жаль, что сборы не позволили посетить этот матч", — написала Туктамышева в своих социальных сетях.

«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России. Кроме того, у клуба один титул чемпионам СССР.