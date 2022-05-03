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Сегодня, 08:32

«Потрясающая командная работа». Туктамышева отреагировала на чемпионство «Зенита» в РПЛ

Роман Шишов
Корреспондент
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Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышев высказала сожаление, что не смогла посетить чемпиоский матч «Зенита» с «Локомотивом» (3:1).

Питерский клуб стал чемпионом России четвертый год подряд за три тура до финиша.

«Зенит» — чемпион! Четвертый год подряд! Потрясающая командная работа! Жаль, что сборы не позволили посетить этот матч", — написала Туктамышева в своих социальных сетях.

«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России. Кроме того, у клуба один титул чемпионам СССР.

ФК Зенит
Елизавета Туктамышева
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 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
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 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
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 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
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Крылья Советов

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И К Ж
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