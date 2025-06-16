Полузащитник Макаров покинул «Сочи»
«Сочи» объявил об уходе полузащитника Анатолия Макарова после истечения срока действия контракта.
29-летний белорус играл за сочинцев с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 полузащитник в 15 матчах сделал 2 результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 225 тысяч евро.
В сезоне-2025/26 «Сочи» будет играть в РПЛ после победы в стыковых матчах над «Пари НН».
Источник: ФК «Сочи»
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