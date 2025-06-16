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16 июня 2025, 14:42

Полузащитник Макаров покинул «Сочи»

Павел Лопатко

«Сочи» объявил об уходе полузащитника Анатолия Макарова после истечения срока действия контракта.

29-летний белорус играл за сочинцев с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 полузащитник в 15 матчах сделал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 225 тысяч евро.

В сезоне-2025/26 «Сочи» будет играть в РПЛ после победы в стыковых матчах над «Пари НН».

Мирлинд Даку, Жерсон, Максим Осипенко, Эдуард Сперцян.«Зенит» покупает Даку, Карпин забирает Осипенко в «Динамо», куда уйдет Сперцян? Таблица трансферов РПЛ

Источник: ФК «Сочи»
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2
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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