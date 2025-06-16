Источник: «Пари НН» заинтересован в трансфере Зиньковского

«Пари НН» интересуется полузащитником «Спартака» Антоном Зиньковским, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, основным препятствием в переговорах по переходу хавбека в нижегородскую команду может стать его зарплата, которая составляет 600 тысяч евро.

Также отмечается, что в трансфере 29-летнего россиянина заинтересованы «Крылья Советов», где он провел прошедший сезон на правах аренды.

Зиньковский сыграл 24 матча за самарский клуб во всех турнирах, в которых отметился 4 результативными передачами. Текущее соглашение полузащитника со «Спартаком» рассчитано до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.