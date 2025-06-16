Тренером вратарей «Торпедо» стал румын Тудор

«Торпедо» объявило о подписании контракта с тренером вратарей Даниэлом Тудором.

51-летний румынский специалист ранее работал в «Кубани», «Краснодаре», «Ахмате», тульском «Арсенале», «Спартаке», «Риге», саудовском «Аль-Иттихаде» и румынских «ЧФР Клуж» и «Университатя».

Тренером вратарей молодежной команды московского клуба будет Игорь Телков.