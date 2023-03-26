Полузащитник «Локомотива» Куликов рассказал, в чем секрет преображения команды

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов объяснил, почему команда стала выступать лучше во второй части сезона.

«В чем секрет преображения? Мы хорошо прошли сборы. На поле все бьются, стараются. Считаю, в этом залог успеха. Атмосфера в команде отличная! Уже привыкли к главному тренеру. Многие ребята знают Галактионова и его требования им привычны. О шансах в чемпионате не хочется загадывать. Идем от матча к матчу. Нужно выигрывать, а дальше посмотрим. Мы не думаем сейчас о позиции в турнирной таблице. Думаем, как выиграть каждую игру», — приводит Sport24 слова Куликова.

Железнодорожники набрали 22 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.