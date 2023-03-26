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Сегодня, 13:01

Камоцци: «Качество и талант Пиняева очевидны для всех, но рано говорить, что он уже звезда»

Алина Савинова
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался об игре нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Его качество и талант очевидны для всех, он — талант. Но рано говорить, что он уже звезда. Это процесс. Его становление займет какое-то время», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

В текущем сезоне Пиняев провел 14 матчей в чемпионате России, в которых забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Железнодорожники набрали 22 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-rano-govorit-chto-pinyaev-zvezda-no-ego-kachestvo-i-talant-ochevidny-dlya-vseh/
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Франко Камоцци
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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ЖК
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
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